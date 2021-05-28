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Рада хочет ввести страхование на возвращение украинских туристов из-за рубежа

Автор: Юлия Струк

Верховная рада хочет ввести страхование на возвращение украинских туристов из-за рубежа. Это предусматривает соответствующий законопроект №4162.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Глава подкомитета по вопросам туризма и курортов Дмитрий Налетов напомнил, что в апреле Верховная рада в первом чтении приняла обновленный закон о туризме.

Документ предусматривает отмену лицензирования для туроператоров, занимающихся внутренним туризмом, чтобы дать толчок для развития туристической отрасли.

Также создается единый туристический реестр - электронная база данных для субъектов туристической деятельности.

"Это позволит государству собирать статистику, а субъектам туристической деятельности - взаимодействовать между собой. Кроме того, законом изменяются подходы к категоризации средств размещения. Вводится страхование на возвращение наших туристов из-за рубежа, если они попали там в такую ​​ситуацию. Обновляется терминология согласно современным нормам", - отметил парламентарий.

Напомним, министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что туристическая сфера пострадала от пандемии больше всех. О ее восстановлении можно говорить не ранее 2023 года.

Как писало РБК-Украина, в ноябре 2020 года Верховная рада приняла во втором чтении изменения в Налоговый кодекс о льготах в налогообложении для сферы культуры, туризма и креативных индустрий. Нардепы приняли законопроект №3851.

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