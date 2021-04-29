В Украине хотят создать Единый туристический реестр
В Украине хотят создать Единый туристический реестр. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №4162.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Документ поддержал 261 парламентарий.
Предлагается создать государственную электронную информационную систему со сведениями о всех субъектах туристической деятельности и другие сведения по организации туристической деятельности - Единый туристический реестр.
Право на осуществление туристической деятельности субъект хозяйствования будет приобретать, подав в Государственное агентство развития туризма сообщение о начале такой деятельности.
Документ предлагает заменить лицензирование туроператорской деятельности на внесение сведений о субъекте турдеятельности в Единый туристический реестр.
Также предлагается создание в составе местных бюджетов местных фондов развития туризма. Их наполнение планируют осуществлять за счет:
- туристического сбора, который является местным сбором;
- денежных взысканий за нарушение требований законодательства в сфере туризма;
- целевых и других добровольных взносов предприятий, учреждений, организаций и граждан.
Средства местных фондов развития туризма могут использоваться исключительно для реализации приоритетов страны в области туризма в соответствии с утвержденными местными программами развития туризма.
Предусмотрено разграничить понятие "турист". Закон предлагает следующие понятия: посетитель, турист, экскурсант.
Так, министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что туристическая сфера пострадала от пандемии больше всех. Об ее восстановлении можно говорить не ранее 2023 года.
Напомним, в ноябре 2020 года Верховная рада одобрила во втором чтении изменения в Налоговый кодекс о льготах в налогообложении для сферы культуры, туризма и креативных индустрий. Нардепы приняли законопроект №3851.
Также в интервью РБК-Украина Владислав Криклий рассказал, что международные авиаперевозки могут полностью возобновится с 2023 года. В этом году Украина может выйти на половину объемов авиаперевозок от 2019 года.