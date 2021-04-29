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В Украине хотят создать Единый туристический реестр

Новина українською → Украина, Четверг 29 апреля 2021 17:44
В Украине хотят создать Единый туристический реестр Фото: Единый туристический реестр может появиться в Украине (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят создать Единый туристический реестр. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №4162.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Документ поддержал 261 парламентарий.

Предлагается создать государственную электронную информационную систему со сведениями о всех субъектах туристической деятельности и другие сведения по организации туристической деятельности - Единый туристический реестр.

Право на осуществление туристической деятельности субъект хозяйствования будет приобретать, подав в Государственное агентство развития туризма сообщение о начале такой деятельности.

Документ предлагает заменить лицензирование туроператорской деятельности на внесение сведений о субъекте турдеятельности в Единый туристический реестр.

Также предлагается создание в составе местных бюджетов местных фондов развития туризма. Их наполнение планируют осуществлять за счет:

  • туристического сбора, который является местным сбором;
  • денежных взысканий за нарушение требований законодательства в сфере туризма;
  • целевых и других добровольных взносов предприятий, учреждений, организаций и граждан.

Средства местных фондов развития туризма могут использоваться исключительно для реализации приоритетов страны в области туризма в соответствии с утвержденными местными программами развития туризма.

Предусмотрено разграничить понятие "турист". Закон предлагает следующие понятия: посетитель, турист, экскурсант.

Так, министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что туристическая сфера пострадала от пандемии больше всех. Об ее восстановлении можно говорить не ранее 2023 года.

Напомним, в ноябре 2020 года Верховная рада одобрила во втором чтении изменения в Налоговый кодекс о льготах в налогообложении для сферы культуры, туризма и креативных индустрий. Нардепы приняли законопроект №3851.

Также в интервью РБК-Украина Владислав Криклий рассказал, что международные авиаперевозки могут полностью возобновится с 2023 года. В этом году Украина может выйти на половину объемов авиаперевозок от 2019 года.

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