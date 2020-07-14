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Рада хоче запровадити штрафи для АЗС за нелегальну торгівлю

Вівторок 14 липня 2020 16:00
Рада хоче запровадити штрафи для АЗС за нелегальну торгівлю
Фото: Верховна Рада (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

АЗС можуть отримати до 85 тисяч гривень штрафу за нелегальну торгівлю пальним

Верховна рада планує передбачити штрафи для автозаправних станцій за нелегальну торгівлю пальним. Нардепи схвалили відповідний законопроект №2515 за основу у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За нього проголосували 244 парламентарів.

Відтепер нелегальні АЗС можуть отримати від 17 тисяч до 85 тисяч гривень штрафу за торгівлю пальним без дозвільних документів.

Розміри штрафів

Оптову або роздрібну торгівлю пальним без дозволу пропонують карати штрафом від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тисяч - 34 тисячі гривень) з конфіскацією пального, транспортних засобів, ємностей та обладнання, що використовували для реалізації такого пального, грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адмінправопорушення.

Якщо таке порушення вчиняють повторно протягом року, або воно пов'язане з отриманням доходу у великих розмірах, то сума штрафу зростає: від 2 тисяч до 5 тисяч таких мінімумів (34 тисячі - 85 тисяч гривень) з конфіскацією пального, транспорту, ємностей та обладнання, що використовувалися для реалізації такого пального, грошей, одержаних від продажу.

При цьому під отриманням доходу у великих розмірах мається на увазі, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, інші порушення правил торгівлі пальним тягнуть за собою штраф у розмірі від 500 до 1 тисячі таких мінімумів (8500-17 тисяч гривень).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АМКУ рекомендував найбільшим роздрібним мережам знизити ціни на бензин.

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