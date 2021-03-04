Рада хочет упорядочить пассажирские перевозки: что предлагает закон

на городских, пригородных и междугородных маршрутах, которые не выходят за пределы одной территориальной общины - на исполнительный орган совета, который представляет интересы соответствующей территориальной общины;
на междугородных и пригородных маршрутах, проходящих по территории двух или более территориальных общин и не выходящие за пределы территории АР Крым или области - на Совет министров Крыма или областные государственные администрации;
на междугородных и пригородных маршрутах, которые выходят за пределы территории области (межобластных маршрутах) и международных маршрутах - на центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует госполитику в сфере транспорта;
на автобусном маршруте общего пользования прямого сообщения Киев - международный аэропорт "Борисполь" - на Киевскую городскую государственную администрацию.