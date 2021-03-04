Рада хоче впорядкувати пасажирські перевезення: що пропонує закон

на міських, приміських та міжміських маршрутах, що не виходять за межі однієї територіальної громади - на виконавчий орган ради, яка представляє інтереси відповідної територіальної громади;
на міжміських та приміських маршрутах, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території АР Крим чи області - на Раду міністрів Криму або обласні державні адміністрації;
на міжміських та приміських маршрутах, що виходять за межі території області (міжобласних маршрутах), та міжнародних маршрутах - на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує держполітику у сфері транспорту;
на автобусному маршруті загального користування прямого сполучення місто Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль" - на Київську міську державну адміністрацію.