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Рада хоче впорядкувати пасажирські перевезення: що пропонує закон

Автор: Юлія Струк

Верховна рада хоче впорядкувати пасажирські перевезення місцевою владою відповідно до нового адміністративно-територіального устрою. Народні депутати схвалили за основу законопроект №4376-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосував 271 парламентар.

Закон пропонує покласти організацію перевезень:

  • на міських, приміських та міжміських маршрутах, що не виходять за межі однієї територіальної громади - на виконавчий орган ради, яка представляє інтереси відповідної територіальної громади;
  • на міжміських та приміських маршрутах, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території АР Крим чи області - на Раду міністрів Криму або обласні державні адміністрації;
  • на міжміських та приміських маршрутах, що виходять за межі території області (міжобласних маршрутах), та міжнародних маршрутах - на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує держполітику у сфері транспорту;
  • на автобусному маршруті загального користування прямого сполучення місто Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль" - на Київську міську державну адміністрацію.

Нагадаємо, в кінці лютого стало відомо, що в Київській області може підвищитися вартість проїзду в транспорті. Перевізники вже колективно звертаються в ОДА, а дехто самовільно роздуває ціни.

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