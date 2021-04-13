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Рада прибрала пробіл у законодавстві з оплати лікарняних

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 квітня 2021 18:31
Рада прибрала пробіл у законодавстві з оплати лікарняних Фото: Рада прибрала пробіл у законі по оплаті лікарняних (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада прибрала пробіл у законодавстві з оплати лікарняних. Народні депутати підтримали за основу та в цілому відповідний законопроект №5187.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Документ підтримали 304 нардепи.

Наприкінці минулого року ВР ухвалила закон "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я, який вніс зміни до ЗУ "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Ці зміни передбачали, що допомога по тимчасовій непрацездатності надаватиметься застрахованій особі лише у разі тимчасової непрацездатності на період реабілітації внаслідок хвороби або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві. Норма мала набрати чинності з 30 червня.

Закон повернув право застрахованим особам на отримання матеріальної допомоги за страховим випадком: "тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві".

Нагадаємо, раніше Фонд соціального страхування України заявив, що продовжуватиме оплачувати лікарняні як до, так і після 30 червня.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я планує найближчим часом запустити електронний лікарняний. Певний час він буде існувати паралельно з паперовим.

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