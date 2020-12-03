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Рада хочет разрешить ВСУ передавать боеприпасы спортивным организациям

Автор: Юлия Струк

Верховная рада хочет разрешить Вооруженным силам Украины передавать боеприпасы, которые подлежат утилизации, спортивным организациям. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №3403.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовал 271 парламентарий.

Согласно документу, боеприпасы, подлежащие утилизации, по решению Кабинета министров ВСУ будут передавать отдельным заведениям физической культуры и спорта. В частности, детско-юношеским спортивным школам, учреждениям специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения, школам высшего спортивного мастерства, центрам олимпийской подготовки, специализированным спортивным клубам и т.п. для обеспечения качественного учебно-тренировочного процесса.

Напомним, в конце апреля Рада продлила работу Временной следственной комиссии по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), Калиновка (Винницкая обл.), Балаклея (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы.

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