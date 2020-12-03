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Рада хоче дозволити ЗСУ передавати боєприпаси спортивним організаціям

Автор: Юлія Струк

Верховна рада хоче дозволити Збройним силам України передавати боєприпаси, які підлягають утилізації, спортивним організаціям. Народні депутати схвалили за основу відповідний законопроект №3403.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосував 271 парламентарій.

Згідно з документом, боєприпаси, які підлягають утилізації, за рішенням Кабінету міністрів ЗСУ будуть передавати окремим закладам фізичної культури і спорту. Зокрема, дитячо-юнацьким спортивним школам, закладам спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання, школам вищої спортивної майстерності, центрам олімпійської підготовки, спеціалізованим спортивним клубам тощо для забезпечення якісного навчально-тренувального процесу.

Нагадаємо, в кінці квітня Рада продовжила роботу Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів у м. Ічня (Чернігівська обл.), Калинівка (Вінницька обл.), Балаклея (Харківська обл.), Сватове (Луганська обл.), Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки.

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