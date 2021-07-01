Рада хочет разрешить работникам ГБР носить оружие и хранить наркотики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Документ поддержало минимально необходимое количество нардепов - 226.

Закон предлагает увеличить предельную численность центрального аппарата и территориальных управлений ГБР до 2 тысяч человек.

В пояснительной записке указано, что необходимость увеличения работников вызвана тем, что средняя нагрузка на одного следователя в течение 2020 года составляла 105 уголовных производств.

Согласно документу, стаж службы в ГБР для лиц рядового и начальствующего состава будет давать право на установление доплаты за выслугу лет, предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска.

В стаж службы в ГБР для лиц рядового и начальствующего состава предлагают засчитывать:

службу в ГБР на должностях, подлежащих замещению лицами рядового и начальствующего состава, а также время работы в бюро на должностях следователей, руководителей следственных и оперативных подразделений со дня назначения на такую должность;

службу в полиции на должностях, замещаемых полицейскими;

военную службу в Вооруженных силах Украины, Государственной пограничной службе, Национальной гвардии, Управлении государственной охраны, Гражданской обороне, внутренних войсках МВД и других военных формированиях, созданных в соответствии с законом, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки, Государственной специальной службе транспорта, Государственной службе специальной связи и защиты информации;

службу в органах внутренних дел, органах и подразделениях гражданской защиты, налоговой милиции, Государственной уголовно-исполнительной службе, Службе судебной охраны;

время выполнения депутатских полномочий с оставлением на военной службе, службе в ГБР, органах внутренних дел, Нацполиции, Госслужбе специальной связи и защиты информации, органах и подразделениях гражданской защиты, налоговой милиции или Государственной уголовно-исполнительной службе, государственной пожарной охране, Службе судебной охраны;

время работы в органах прокуратуры и суде лиц, работавших на должностях судей, прокуроров, следователей;

действительную военную службу в Советской армии и Военно-Морском флоте, пограничных, внутренних, железнодорожных войсках, в органах государственной безопасности и других воинских формированиях бывшего СССР, а также службу в органах внутренних дел бывшего СССР.

Закон предусматривает, что отказ работника бюро от прохождения психофизиологического исследования с применением полиграфа будет основанием для проведения в отношении его проверки на доброчестность и мониторинга образа жизни.

Предлагают включить ГБР в систему государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью.

В пояснительной записке указано, что случаются неоднократные случаи отказа уполномоченными на хранение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров органами, а именно СБУ, Нацполицией, Государственной таможенной службой, в принятии на хранение указанных веществ со ссылкой на то, что законодательством не установлен порядок их хранения в случае изъятия ГБР. Поэтому предлагается разрешить бюро хранить такие вещества.

Также работники ГБР получат право носить огнестрельное оружие.

На сегодня в Государственном бюро расследований хранить, носить и использовать огнестрельное оружие уполномочены только сотрудники специального подразделения физической защиты.

Этот закон предлагает предоставить право носить, хранить и использовать оружие и другим лицам рядового и начальствующего состава бюро.