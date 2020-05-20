Рада хочет разрешить АРМА получать юридические услуги от судебных фондов

Парламент принял за основу в первом чтении законопроект №3304 "О внесении изменений в закон "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений". За документ проголосовали 258 парламентариев.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Документом предлагается дополнить ЗУ об АРМА новым разделом IV-1 "Представительство и защита прав и интересов Украины в зарубежных юрисдикционных органах".

Предлагаемые законопроектом изменения позволят агентству привлекать на договорных началах и получать юридические услуги от судебных фондов (юридических советников), не затрачивая при этом бюджетных средств.

"Таким образом, Украина получит действенный правовой механизм реального возвращения активов, полученных преступных путем и выведенных за границу, а также это позволит существенно ускорить сбор необходимых доказательств в соответствующих уголовных процессах", - указано в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что часть фракций требует на несколько дней перенести роботу Верховной рады "в режим комитетов". Это требование возникло в связи с тем, что нардеп от фракции "Батькивщина" Олег Мейдич заболел коронавирусной болезнью.