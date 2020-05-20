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Рада хоче дозволити АРМА отримувати юридичні послуги від судових фондів

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Відповідний законопроект парламент ухвалив за основу

Парламент схвалив за основу у першому читанні законопроект №3304 "Про внесення змін до закону "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів". За документ проголосували 258 парламентарів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Документом пропонується доповнити ЗУ про АРМА новим розділом IV-1 "Представництво і захист прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах".

Пропоновані законопроектом зміни дозволять агентству залучати на договірних засадах та отримувати юридичні послуги від судових фондів (юридичних радників), не витрачаючи при цьому бюджетних коштів.

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"Таким чином, Україна отримає дієвий правовий механізм реального повернення активів, здобутих злочинних шляхом і виведених закордон, а також це дозволить істотно прискорити збір необхідних доказів у відповідних кримінальних провадженнях", - вказано у пояснювальній записці.

Раніше повідомлялось, що частина фракцій вимагає на кілька днів перенести роботу Верховної ради "в режим комітетів". Ця вимога виникла у зв'язку з тим, що нардеп від фракції "Батьківщина" Олег Мейдич захворів на коронавірусну хворобу.

Автор: Юлия Струк