Рада хоче дозволити АРМА отримувати юридичні послуги від судових фондів

Парламент схвалив за основу у першому читанні законопроект №3304 "Про внесення змін до закону "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів". За документ проголосували 258 парламентарів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Документом пропонується доповнити ЗУ про АРМА новим розділом IV-1 "Представництво і захист прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах".

Пропоновані законопроектом зміни дозволять агентству залучати на договірних засадах та отримувати юридичні послуги від судових фондів (юридичних радників), не витрачаючи при цьому бюджетних коштів.

"Таким чином, Україна отримає дієвий правовий механізм реального повернення активів, здобутих злочинних шляхом і виведених закордон, а також це дозволить істотно прискорити збір необхідних доказів у відповідних кримінальних провадженнях", - вказано у пояснювальній записці.

Раніше повідомлялось, що частина фракцій вимагає на кілька днів перенести роботу Верховної ради "в режим комітетів". Ця вимога виникла у зв'язку з тим, що нардеп від фракції "Батьківщина" Олег Мейдич захворів на коронавірусну хворобу.