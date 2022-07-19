Рада хочет предоставить СНБО право признавать организации террористическими

"7349 совершенствование борьбы с терроризмом в Украине. В том числе предлагается предоставить СНБО по представлению СБУ права признавать организацию террористической - направление на повторное первое чтение", - написал Железняк.

Отметим, согласно пояснительной записке к законопроекту 7349, в Украине хотят создать свой реестр террористических организаций.

Как поясняют авторы, это будет способствовать всестороннему усилению сил и средств общегосударственной системы борьбы с терроризмом в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации.

Документ уточняет основания для включения организаций в реестр террористических организаций, в частности это может быть признание организации террористической на международном уровне, приговоры судов, установленные факты осуществления организацией террористической деятельности за рубежом, которая создает угрозу национальной безопасности Украины и т. д.

Напомним, как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, Россию необходимо признать спонсором терроризма, а ее армию - террористической организацией. Это признание является предметом диалога с иностранными партнерами.

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