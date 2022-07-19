Рада хоче надати РНБО право визнавати організації терористичними

"7349 вдосконалення боротьби з тероризмом в Україні. У тому числі пропонується надати РНБО за поданням СБУ права визнавати організацію терористичною - направлення на повторне перше читання", - написав Железняк.

Зазначимо, згідно з пояснювальною запискою до законопроекту 7349,в Україні хочуть створити свій реєстр терористичних організацій.

Як пояснюють автори, це сприятиме всебічному посиленню спроможностей загальнодержавної системи боротьби з тероризмом в умовах збройної агресії Російської Федерації.

Документ уточнює підстави для включення організацій до реєстру терористичних організацій, зокрема це може бути визнання організації терористичною на міжнародному рівні, вироки судів, встановлені факти провадження організацією терористичної діяльності за кордоном, яка створює загрозу національній безпеці України тощо.

Нагадаємо, як раніше заявив президент України Володимир Зеленський, Росію необхідно визнати спонсором тероризму, а її армію - терористичною організацією. Це визнання є предметом діалогу з іноземними партнерами.

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