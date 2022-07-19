RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рада хоче надати РНБО право визнавати організації терористичними

Фото: Рада хоче надати РНБО право визнавати організації терористичними (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Парламент хоче наділити Раду національної безпеки і оборони (РНБО) правом визнавати організації терористичними. Відповідний проект постанови направлено на повторне перше читання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"7349 вдосконалення боротьби з тероризмом в Україні. У тому числі пропонується надати РНБО за поданням СБУ права визнавати організацію терористичною - направлення на повторне перше читання", - написав Железняк.

Зазначимо, згідно з пояснювальною запискою до законопроекту 7349,в Україні хочуть створити свій реєстр терористичних організацій.

Як пояснюють автори, це сприятиме всебічному посиленню спроможностей загальнодержавної системи боротьби з тероризмом в умовах збройної агресії Російської Федерації.

Документ уточнює підстави для включення організацій до реєстру терористичних організацій, зокрема це може бути визнання організації терористичною на міжнародному рівні, вироки судів, встановлені факти провадження організацією терористичної діяльності за кордоном, яка створює загрозу національній безпеці України тощо.

Нагадаємо, як раніше заявив президент України Володимир Зеленський, Росію необхідно визнати спонсором тероризму, а її армію - терористичною організацією. Це визнання є предметом діалогу з іноземними партнерами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО