Рада хочет отменить маркировку баз данных и фонограмм

"За" проголосовали 308 парламентариев.

Документ признает утратившим силу закон "О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных".

Поэтому предлагается отменить наказание за распространение экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных, упаковки которых не маркированы контрольными марками или маркированы контрольными марками, имеющими серию или содержащими информацию, не соответствующими носителю этого экземпляра.

Ответственность за это нарушение хотят убрать из Кодекса об административных правонарушениях, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.