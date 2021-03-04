Рада хоче скасувати маркування баз даних та фонограм 

"За" проголосували 308 парламентарів.

Документ визнає таким, що втратив чинність, закон "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних".

Через це пропонується скасувати покарання за розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, упаковки яких не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, що мають серію чи містять інформацію, які не відповідають носію цього примірника.

Відповідальність за це порушення хочуть прибрати із Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів.