Рада хочет упорядочить размещение наружной рекламы

"За" проголосовали 334 нардепа.

Закон уточняет термины "наружная реклама", "внутренняя реклама". Дается определение термину "реклама на транспортных средствах".

Прописаны четкие критерии и требования по идентификации рекламы.

Определяются особенности и четкие требования по размещению социальной рекламы распространителями наружной рекламы.

Документ расширяет перечень требований и ограничений по размещению наружной рекламы, устанавливает обоснованные и четкие запреты по поводу ее размещения, регулирует порядок размещения рекламы на транспортных средствах.

Устанавливается единый порядок размещения наружной рекламы, осуществления разрешительно-согласовательных процедур и выдачи (отказа в выдаче, продлении действия, переоформления, выдачи дубликата, аннулирования) разрешений на ее размещение.

Разрешительные органы должны ввести открытую электронно-информационную базу данных наружной рекламы.

Определен четкий и прозрачный порядок демонтажа самовольно размещенных средств наружной рекламы, вводится кодирование каждого рекламного средства двухмерным штрих-кодом (QR-код), содержащим сведения о владельце и конструкции.

Согласно закону, проектирование, строительство и реконструкция объектов комплексного благоустройства осуществляются с учетом схем размещения средств наружной рекламы и правил размещения информационных элементов фасадов зданий, сооружений на территории населенного пункта.

Запрещается размещение наружной рекламы на объектах культурного наследия национального значения, кроме случаев выполнения работ по реставрации или ремонта сооружений (произведений), являющихся памятниками нацзначения.

Определены полномочия исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов по утверждению схем размещения средств наружной рекламы на территории населенного пункта, осуществлению контроля за состоянием ее размещения и обеспечению демонтажа самовольно размещенных средств наружной рекламы.

Местные государственные администрации закон уполномочивает предоставлять разрешение на размещение наружной рекламы за пределами населенных пунктов.

Средства за временное пользование местами для размещения рекламных средств за пределами населенных пунктов в полосе отвода автодорог общего пользования госзначения будут направлять в государственный дорожный фонд.