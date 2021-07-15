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Рада хочет направить 800 млн гривен на кислородные концентраторы

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Украина, Четверг 15 июля 2021 11:54
Рада хочет направить 800 млн гривен на кислородные концентраторы Фото: Рада хочет изменить бюджет для закупки кислородных концентраторов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада в первом чтении внесла изменения в государственный бюджет на этот год, чтобы направить 800 млн гривен на кислородные концентраторы. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №5460.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 347 нардепов.

Документ предлагает создать новые бюджетные программы - централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения и субвенция из государственного бюджета местным на закупку услуг по проектированию и установке кислородных станций.

Согласно закону, 650 млн гривен пойдет на оборудование и 150 млн гривен - проектирование и монтаж. Средства предлагают перераспределить из поступлений от импортного НДС.

Напомним, в начале мая закон внесли в Раду.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что украинская власть поделится с Индией кислородом. Украина решила помочь с преодолением масштабного возгорания коронавируса в Индии.

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