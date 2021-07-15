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Рада хоче направити 800 млн гривень на кисневі концентратори 

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Україна, Четвер 15 липня 2021 11:54
Рада хоче направити 800 млн гривень на кисневі концентратори  Фото: Рада хоче змінити бюджет для закупівлі кисневих концентраторів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада у першому читанні внесла зміни до державного бюджету на цей рік, щоб направити 800 млн гривень на кисневі концентратори. Народні депутати схвалили за основу відповідний законопроект №5460.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 347 нардепів.

Документ пропонує створити нові бюджетні програми - централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров'я та субвенція з державного бюджету місцевим на закупівлю послуг з проектування та встановлення кисневих станцій.

Згідно з законом, 650 млн гривень піде на обладнання та 150 млн гривень - проектування і монтаж. Кошти пропонують перерозподілити з надходжень від імпортного податку на додану вартість.

Нагадаємо, на початку травня закон внесли до Ради.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що українська влада поділиться з Індією киснем. Україна вирішила допомогти з подоланням масштабного спалаху коронавірусу в Індії.

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