Рада хоче направити 800 млн гривень на кисневі концентратори 

Верховна рада у першому читанні внесла зміни до державного бюджету на цей рік, щоб направити 800 млн гривень на кисневі концентратори. Народні депутати схвалили за основу відповідний законопроект №5460.

"За" проголосували 347 нардепів.

Документ пропонує створити нові бюджетні програми - централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров'я та субвенція з державного бюджету місцевим на закупівлю послуг з проектування та встановлення кисневих станцій.

Згідно з законом, 650 млн гривень піде на обладнання та 150 млн гривень - проектування і монтаж. Кошти пропонують перерозподілити з надходжень від імпортного податку на додану вартість.