Рада хочет направить 600 млн гривен на зарплаты работникам аппаратов судов

"За" проголосовал 271 нардеп.

"Местные и апелляционные суды Украины из года в год сталкиваются с проблемой недостаточного финансового и материально-технического обеспечения. На 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от потребности", - обращают внимание авторы законопроекта.

Указано, что этих средств не хватает на выплату зарплаты работникам аппаратов местных и апелляционных судов даже в пределах законодательно установленных обязательных минимальных выплат, а также не хватает средств на текущие расходы (почтовые отправления, коммунальные платежи, аренду и т.д.).

Этот закон вносит изменения в приложения №3 и №7 в ЗУ "О государственном бюджете на 2021 год".

При этом произойдет уменьшение на эту же сумму расходов по направлению "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".