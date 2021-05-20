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Рада хоче карати за невиконання вимог інспектора ВРП: розміри штрафів

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Україна, Четвер 20 травня 2021 16:21
Рада хоче карати за невиконання вимог інспектора ВРП: розміри штрафів Фото: Рада хоче ввести штрафи за невиконання вимог інспектора ВРП (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада планує встановити адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя. Народні депутати схвалили за основу законопроект президента Володимира Зеленського №5069.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 246 нардепів.

Відповідальність передбачена за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора ВРП щодо надання інформації або документів, або надання завідомо неправдивої інформації на такий запит, у тому числі недодержання встановлених законом строків.

Таке порушення хочуть карати штрафом у розмірі від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 850-2550 гривень.

Нагадаємо, порядок обрання на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВСП планують змінити. ВР схвалила за основу законопроект Зеленського №5068.

Як писало РБК-Україна, на початку травня Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок щодо проекту закону президента №5068. Документ містить 11 рекомендацій комісії до тексту законопроекту.

Ці законопроекти Зеленський вніс в Раду в лютому 2021 року.

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