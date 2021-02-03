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Рада хочет наделить украинцев правом отзыва нардепов

Автор: Дмитрий Левицкий

Первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук допустил вынесение на референдум вопроса отзыва народных депутатов. Сейчас в парламенте работают над таким законопроектом.

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Об этом сообщила пресс-служба Аппарата ВР.

По словам нардепа, в парламенте работают над рядом законопроектов о народовластии в Украине.

"В первую очередь это законопроекты, которые касаются местных референдумов и электронных петиций. Далее наработаем проекты законов по вопросам, которые называются "recalls": мы хотим дать народу возможность отзывать народных депутатов", - сказал он.

Для отзыва народных депутатов народом, как пояснил Стефанчук, нужно внести изменения в Конституцию Украины. Сейчас основанием для лишения мандата является приговор по уголовному делу.

Напомним, в конце января парламент поддержал проект закона о референдуме в Украине. Документ поддержали 255 народных депутатов.

Также РБК-Украина писало, что Стефанчук назвал 5 вопросов, которые не смогут вынести на всеукраинский референдум.

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