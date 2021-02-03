ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Рада хоче наділити українців правом відкликання нардепів

Автор: Дмитро Левицький

Перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук допустив винесення на референдум питання відкликання народних депутатів. Зараз у парламенті працюють над таким законопроектом.

Популярні новини

Про це повідомила прес-служба Апарату ВР.

За словами нардепа, у парламенті працюють над низкою законопроектів щодо народовладдя в Україні.

"Насамперед це законопроекти, які стосуються місцевих референдумів та електронних петицій. Далі напрацюємо проекти законів з питань, які називаються "recalls": ми хочемо дати народу можливість відкликати народних депутатів", - сказав він.

Для відкликання народних депутатів народом, як пояснив Стефанчук, потрібно внести зміни до Конституції України. Зараз підставою для позбавлення мандату є вирок у кримінальній справі.

Нагадаємо, наприкінці січня парламент підтримав проект закону про референдум в Україні. Документ підтримали 255 народних депутатів.

Також РБК-Україна писало, що Стефанчук назвав 5 питань, які не зможуть винести на всеукраїнський референдум.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України референдумРуслан Стефанчук