Рада хочет изменить закон о местных выборах: хотят упросить процедуру при смерти мэра

В Верховной раде собираются рассмотреть процедуру упрощения назначения мэрских выборов в случае смерти городского главы. Она предусматривает исключение необходимости голосования в местном совете для передачи документов в Раду.

Он рассказал, что законопроект подали "Слуга народа" вместе с фракцией "Голос".

"Мы подали с коллегами из партии "Голос" законопроект, что такое решение не требуется. Когда человек умер, это фиксируется факту справки о смерти, а не решением совета, потому что это пространство для политических манипуляций", - сказал Корниенко.

Напомним, сейчас для запуска процедуры выбора даты в Верховную раду должны поступить также копия свидетельства о смерти городского главы и решение горсовета, в котором принимается во внимание факт смерти мэра.