Рада хоче змінити закон про місцеві вибори: хочуть спростити процедуру у разі смерті мера

У Верховній раді збираються розглянути процедуру спрощення призначення мерських виборів у разі смерті міського голови. Вона передбачає виключення необхідності голосування в місцевій раді для передачі документів в Раду.

Він розповів, що законопроект подали "Слуга народу" разом з фракцією "Голос".

"Ми подали з колегами з партії "Голос" законопроект, що таке рішення не потрібно. Коли людина померла, це фіксується фактом довідки про смерть, а не рішенням ради, тому що це простір для політичних маніпуляцій", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, зараз для запуску процедури вибору дати у Верховну раду повинні надійти також копія свідоцтва про смерть міського голови та рішення міськради, в якому береться до уваги факт смерті мера.