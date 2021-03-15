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Рада хоче змінити закон про місцеві вибори: хочуть спростити процедуру у разі смерті мера

Автор: Роман Тверденко

У Верховній раді збираються розглянути процедуру спрощення призначення мерських виборів у разі смерті міського голови. Вона передбачає виключення необхідності голосування в місцевій раді для передачі документів в Раду.

Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Він розповів, що законопроект подали "Слуга народу" разом з фракцією "Голос".

"Ми подали з колегами з партії "Голос" законопроект, що таке рішення не потрібно. Коли людина померла, це фіксується фактом довідки про смерть, а не рішенням ради, тому що це простір для політичних маніпуляцій", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, зараз для запуску процедури вибору дати у Верховну раду повинні надійти також копія свідоцтва про смерть міського голови та рішення міськради, в якому береться до уваги факт смерті мера.

Раніше, він розповів, що вибори мера Харкова можуть відбутися в останню неділю жовтня, а саме 31 жовтня. Верховна рада розгляне відповідну постанову на цьому або наступному пленарному тижні.

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