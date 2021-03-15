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Рада хочет изменить закон о местных выборах: хотят упросить процедуру при смерти мэра

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 22:25
Рада хочет изменить закон о местных выборах: хотят упросить процедуру при смерти мэра Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Верховной раде собираются рассмотреть процедуру упрощения назначения мэрских выборов в случае смерти городского главы. Она предусматривает исключение необходимости голосования в местном совете для передачи документов в Раду.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он рассказал, что законопроект подали "Слуга народа" вместе с фракцией "Голос".

"Мы подали с коллегами из партии "Голос" законопроект, что такое решение не требуется. Когда человек умер, это фиксируется факту справки о смерти, а не решением совета, потому что это пространство для политических манипуляций", - сказал Корниенко.

Напомним, сейчас для запуска процедуры выбора даты в Верховную раду должны поступить также копия свидетельства о смерти городского главы и решение горсовета, в котором принимается во внимание факт смерти мэра.

Ранее, он рассказал, что выборы мэра Харькова могут состояться в последнее воскресенье октября, а именно 31 октября. Верховная рада рассмотрит соответствующее постановление на этой или следующей пленарной неделе.

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