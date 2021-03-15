Рада хоче змінити закон про місцеві вибори: хочуть спростити процедуру у разі смерті мера
У Верховній раді збираються розглянути процедуру спрощення призначення мерських виборів у разі смерті міського голови. Вона передбачає виключення необхідності голосування в місцевій раді для передачі документів в Раду.
Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
Він розповів, що законопроект подали "Слуга народу" разом з фракцією "Голос".
"Ми подали з колегами з партії "Голос" законопроект, що таке рішення не потрібно. Коли людина померла, це фіксується фактом довідки про смерть, а не рішенням ради, тому що це простір для політичних маніпуляцій", - сказав Корнієнко.
Нагадаємо, зараз для запуску процедури вибору дати у Верховну раду повинні надійти також копія свідоцтва про смерть міського голови та рішення міськради, в якому береться до уваги факт смерті мера.
Раніше, він розповів, що вибори мера Харкова можуть відбутися в останню неділю жовтня, а саме 31 жовтня. Верховна рада розгляне відповідну постанову на цьому або наступному пленарному тижні.