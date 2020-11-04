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Рада хоче змінити нарахування стажу у Службі судової охорони

Україна, Середа 04 листопада 2020 16:57
Рада хоче змінити нарахування стажу у Службі судової охорони
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада підтримала за основу законопроект №3935, яким уточнюються правові засади проходження служби у Службі судової охорони. За відповідний законопроект проголосували 267 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон передбачає утворення державної служби у Службі судової охорони та її територіальних підрозділах. Проект вдосконалює порядок визначення стажу служби у відомстві.

Прописано, що дія Дисциплінарного статуту Національної поліції поширюється і на співробітників ССО.

Проект також визначає повноваження глави відомства та інших керівників Служби щодо застосування заохочень та накладення дисциплінарних стягнень на підпорядкованих співробітників.

Крім того, співробітникам Служби судової охорони хочуть дозволити утворювати професійні об’єднання та професійні спілки.

Нагадаємо, в лютому в Раду внесли законопроект №3044 про заохочення українців до проходження військової служби за контрактом. Закон пропонував передбачити віднесення до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, звільнених з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Нацполіції, Служби судової охорони та інше.

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