Рада хочет изменить начисление ставки акцизного налога на крафтовое пиво

"За" проголосовали 284 нардепа.

Документ предлагает изменения в Налоговый кодекс. Планируется изменить схему начисления ставки акцизного налога на пиво для малых производителей пива в соответствии с положениями Директивы 92/83/ЕЕС.

Изменение акциза

Ставка устанавливается на уровне 1,39 гривны на 1 литр пива.

"Предложенные изменения означают дифференциацию ставок акциза на пиво в соответствии с ежегодным объемом производства соответствующих пивоваренных заводов, к пиву, которое варят малые пивоваренные заводы с объемом производства до 200 000 гектолитров в год и снижение ставок акцизного налога для таких производителей на 50%", - говорится в пояснительной записке.

В финансовом обосновании указано, что принятие закона приведет к уменьшению поступлений в бюджет вследствие уменьшения ставок акцизного налога на пиво для малых производителей в размере 328,3 млн гривен ежегодно.

Однако после принятия документа ожидают увеличения поступлений в бюджеты до 215 млн гривен в виде акцизного сбора, ЕСВ, НДФЛ и военного сбора за счет увеличения количества рабочих мест и увеличения объема производства пива в Украине примерно на 20 млн литров.

Изменения в закон о госрегулировании производства спирта

Народные депутаты также приняли за основу законопроект №5119. Его поддержали 290 парламентариев.

Проект определяет, что "мелкие производители пива" - это субъекты хозяйствования (в том числе иностранные, действующие через свои зарегистрированные постоянные представительства), осуществляющие по полному технологическому циклу производство пива в объеме, не превышающем 200 000 гектолитров в год. Они используют помещения, физически отделенные от территории любой другой пивоварни и не производят пиво на основании договора (лицензии) о праве использования торговой марки или производственного процесса другого производителя.

Для них устанавливается неограниченный срок действия лицензии на производство пива, вин виноградных, вин плодово-ягодных, напитков медовых; отменяется обязательная аттестация производства для производителей пива, вин виноградных, вин плодово-ягодных, напитков медовых каждые пять лет.

Документ отменяет необходимость отдельной лицензии на оптовую торговлю для предприятия, получившего лицензию на производство алкогольных напитков (пива) и производящего до 200 тысяч гектолитров пива в год.

Исключаются нормы о штрафах для субъектов хозяйствования в случае оптовой торговли пивом более 3000 гектолитров пива в год, при наличии лицензии, годовая плата за которую установлена ​​в размере 30000 гривен.