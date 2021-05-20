Рада хоче змінити нарахування ставки акцизного податку на крафтове пиво

"За" проголосували 284 нардепи.

Документ пропонує зміни до Податкового кодексу. Планується змінити схему нарахування ставки акцизного податку на пиво для малих виробників пива відповідно до положень Директиви 92/83/ЄEC.

Зміна акцизу

Ставка встановлюється на рівні 1,39 гривні на 1 літр пива.

"Запропоновані зміни означають диференціацію ставок акцизу на пиво згідно з щорічним обсягом виробництва відповідних пивоварних заводів, до пива, що варять малі пивоварні заводи з обсягом виробництва до 200 000 гектолітрів на рік та зниження ставок акцизного податку для таких виробників на 50%", - сказано у пояснювальній записці.

У фінансовому обґрунтуванні вказано, що ухвалення закону призведе до зменшення надходжень до бюджету внаслідок зменшення ставок акцизного податку на пиво для малих виробників у розмірі 328,3 млн гривень щорічно.

Однак після прийняття документу очікують збільшення надходжень до бюджетів до 215 млн гривень у вигляді акцизного збору, ЄСВ, ПДФО та військового збору за рахунок збільшення кількості робочих місць та збільшення обсягу виробництва пива в Україні приблизно на 20 млн літрів.

Зміни до закону про держрегулювання виробництва спирту

Народні депутати також схвалили за основу законопроект №5119. Його підтримали 290 парламентарів.

Проект визначає, що "малі виробники пива" - це суб’єкти господарювання (у тому числі іноземні, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), що здійснюють за повним технологічним циклом виробництво пива в об’ємі, що не перевищує 200 тисяч гектолітрів на рік. Вони використовують приміщення, фізично відокремлені від території будь-якої іншої пивоварні та не виробляють пиво на підставі договору (ліцензії) про право використання торгової марки або виробничого процесу іншого виробника.

Для них встановлюється необмежений строк дії ліцензії на виробництво пива, вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових; скасовується обов’язкова атестація виробництва для виробників пива, вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових кожні п’ять років.

Документ скасовує необхідність окремої ліцензії на оптову торгівлю для суб’єкта господарювання, який отримав ліцензію на виробництво алкогольних напоїв (пива) та виробляє до 200 тисяч гектолітрів пива на рік.

Виключаються норми щодо штрафів для суб'єктів господарювання у разі оптової торгівлі пивом понад 3000 гектолітрів пива на рік, за наявності ліцензії, річна плата за яку встановлена в розмірі 30000 гривень.