Рада хоче виділити на армію додаткові 500 млрд гривень, - нардеп

Верховна рада України планує виділити додаткові 500 мільярдів гривень на військові видатки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Ярослава Железняка.
"Будуть збільшені військові видатки на більше ніж півтрильйона гривень", - повідомив нардеп.
За його словами, зміни до бюджету можуть бути внесені вже цього місяця. Це найбільше збільшення бюджету за всю історію України.
Нагадаємо, днями місія МВФ почала переговори з Україною про програму кредитування.
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