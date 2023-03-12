Рада хочет выделить на армию дополнительные 500 млрд гривен, - нардеп

Верховная рада Украины планирует выделить дополнительные 500 миллиардов гривен на военные расходы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Ярослава Железняка.
"Будут увеличены военные расходы на более полутриллиона гривен", - сообщил нардеп.
По его словам, изменения в бюджет могут быть внесены уже в текущем месяце. Это самое большое увеличение бюджета за всю историю Украины.
Напомним, на днях миссия МВФ начала переговоры с Украиной по программе кредитования.
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