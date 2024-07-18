Рада хоче дозволити корупціонерам відкупитися від покарання

За словами нардепа, за ухвалення законопроекту в першому читанні проголосував 231 парламентарій.

У разі, якщо законопроект ухвалять у другому читанні, корупціонерам під час укладання угоди зі слідством дозволять зменшити покарання за корупцію нижче за визначену межу.

При цьому можливість звільнення від покарання тих осіб, які винні навіть у особливо тяжких злочинах, буде розширено.

Також для корупціонерів у рамках укладання угоди зі слідством хочуть зробити необов'язковим викриття спільників.

Згідно з документом, для винних у корупції хочуть встановити такі розміри відшкодування:

від 204 тисяч гривень до 2,04 млн гривень - у разі скоєння кримінальної провини;

від 2,057 млн гривень до 20,4 млн гривень - у разі скоєння нетяжкого злочину;

від 20,417 млн гривень до 102 млн гривень - у разі скоєння тяжкого злочину;

від 102 млн гривень до 204 млн гривень - у разі скоєння особливо тяжкого злочину.

Як зазначив Железняк, про корупційні ризики у документі попереджали НАБУ, САП та антикорупційний комітет.