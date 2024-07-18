Рада хочет разрешить коррупционерам откупиться от наказания

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается разрешить коррупционерам откупиться от наказания при помощи уплаты штрафа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
По словам нардепа, за принятие законопроекта в первом чтении проголосовал 231 парламентарий.
В случае, если законопроект примут во втором чтении, коррупционерам при заключении соглашения со следствием позволят уменьшить наказание за коррупцию ниже определенного предела.
При этом возможность освобождения от наказания тех лиц, которые виновны даже в особо тяжких преступлениях, будет расширена.
Также для коррупционеров в рамках заключения сделки со следствием хотят сделать необязательным разоблачение сообщников.
Согласно документу, для виновных в коррупции хотят установить следующие размеры возмещения:
Как отметил Железняк, о коррупционных рисках в документе предупреждали НАБУ, САП и антикоррупционный комитет.
Напомним, еще в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хочет инициировать законопроект о приравнивании коррупции во время войны к государственной измене.
Таким образом коррупционерам грозило бы от 15 лет тюрмы до пожизненного срока.
Но украинские власти решили не спешить с такой идеей. Более детально, почему инициативу не реализовали, - в материале РБК-Украина.
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