UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рада готує податкові стимули для прискорення будівництва вітроенергетики, - Герус

Фото: Рада готує податкові стимули для прискорення будівництва вітроенергетики (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Верховна Рада готує законодавчі зміни, які передбачають податкові стимули для прискорення будівництва вітрових електростанцій в Україні.

Про це заявив Андрій Герус, голова комітету з питань енергетики та ЖКГ Верховної Ради, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Ми прийняли закон про відміну ПДВ та мита для сонячної генерації. На жаль, вітрова енергетика в плані завезення цілих компонентів не попала, але ми працюємо над цим.", - сказав Герус.

За його словами, окрім обладнання для СЕС, податкові пільги також були поширені на обладнання для газової генерації та системи накопичення енергії і діятимуть вони до кінця 2025 року.

"Це зменшить вхідний квиток на цей ринок. Тобто для інвестицій треба буде трошки менша сума - на 10-15% в залежності від проєкту", - пояснив він.

Як зазначив нардеп, податкові стимули, заплановані Міністерством зелені аукціони для будівництва промислових електростанцій та стимули для будівництва невеликих електростанцій домогосподарствами і бізнесом прискорять відновлення української енергетики. 

"В комплексі це має забезпечити відносно швидку відбудову української енергетики", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, інвестори у відновлювану енергетику закликали першого віце-прем'єр міністра, міністерку з питань економіки України Юлію Свириденко підтримати Законопроєкт №11455, який передбачає надання податкових стимулів для будівництва вітроелектростанцій.

На думку інвесторів, відсутність підтримки проєктів вітроенергетики несе прямі негативні наслідки для швидкого зменшення дефіциту потужності в енергосистемі і скорочення часу відключень в перспективі найближчих років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектроенергіяВерховна рада