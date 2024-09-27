RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рада готовит налоговые стимулы для ускорения строительства ветроэнергетики, - Герус

Фото: Рада готовит налоговые стимулы для ускорения строительства ветроэнергетики (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Верховная Рада готовит законодательные изменения, предусматривающие налоговые стимулы по ускорению строительства ветровых электростанций в Украине.

Об этом заявил Андрей Герус, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной Рады, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Мы приняли закон об отмене НДС и пошлин для солнечной генерации. К сожалению, ветровая энергетика в плане завоза целых компонентов не попала, но мы работаем над этим", - сказал Герус.

По его словам, кроме оборудования для СЭС налоговые льготы также были распространены на оборудование для газовой генерации и системы накопления энергии и будут действовать до конца 2025 года.

"Это уменьшит входной билет на этот рынок. То есть для инвестиций потребуется немного меньше сумма - на 10-15% в зависимости от проекта", - пояснил он.

Как отметил нардеп, налоговые стимулы, запланированные Министерством зеленых аукционов для строительства промышленных электростанций и стимулы для строительства небольших электростанций домохозяйствами и бизнесом ускорят восстановление украинской энергетики.

"В комплексе это должно обеспечить относительно быстрое восстановление украинской энергетики", - подчеркнул нардеп.

Напомним, инвесторы в возобновляемую энергетику призвали первого вице-премьер министра, министерша по вопросам экономики Украины Юлию Свириденко поддержать Законопроект №11455, предусматривающий предоставление налоговых стимулов для строительства ветроэлектростанций.

По мнению инвесторов, отсутствие поддержки проектов ветроэнергетики чревато прямыми негативными последствиями для быстрого уменьшения дефицита мощности в энергосистеме и сокращения времени отключений в перспективе ближайших лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияВерховная рада