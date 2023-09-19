Рада з фінансової стабільності оцінила ситуацію на валютному ринку України

Як зазначається у звіті, у 2022 році ризики валютного ринку були високими, а курсові очікування - песимістичними. Однак низка заходів Національного банку для стабілізації валютного ринку та надходження міжнародної допомоги сприяла зниженню ризиків та нарощуванню міжнародних резервів.

У 2023 році комфортний рівень міжнародних резервів разом із заходами НБУ з підвищення привабливості гривневих активів та запобігання непродуктивному відпливу капіталу стабілізували курсові очікування.

"Курс гривні на готівковому ринку зміцнився з початку цього року та наблизився до безготівкового. Суттєвий рівень міжнародних резервів також створює запас міцності для поступового пом’якшення валютних обмежень", - йдеться в документі.

Валютний ринок

З початком війни НБУ запровадив низку валютних обмежень як для громадян, так і для підприємств. НБУ з липня минулого року тримає офіційний курс гривні до долара на рівні 36,6. Водночас станом на 19 вересня курс на готівковому ринку становить 38,6 гривень.

Національний банк України вважає своєю головною задачею забезпечення стабільного курсу гривні.

НБУ ухвалить рішення про перехід до більшої гнучкості обмінного курсу лише тоді, коли будуть забезпечені необхідні передумови. Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, такі умови поки що формуються.