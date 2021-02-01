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Рада на этой неделе рассмотрит закон об обороте оружия

Украина, Понедельник 01 февраля 2021 12:52
Рада на этой неделе рассмотрит закон об обороте оружия
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада на этой неделе рассмотрит закон об обороте оружия в Украине. Спикер Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что закон является дискуссионным.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

Речь идет о законопроекте №4335.

"Я думаю, что на этой неделе он будет вынесен в стены Верховной рады. Это первое чтение. Будет возможность его доработать с учетом тех предложений, которые уже фактически звучат и от общественности, и от народных депутатов", - отметил спикер парламента.

Напомним, Раде рекомендуют принять закон об обороте оружия в Украине. Такое решение принял комитет по вопросам правоохранительной деятельности. В комитете подчеркнули, что Украина - единственная в Европе страна, в которой до сих пор нет закона об обороте оружия.

Вводится удостоверение владельца оружия. В нем указываются категории оружия, которое может приобрести владелец удостоверения. На каждую единицу оружия предусмотрен технический паспорт. В нем указываются сведения о собственнике и серийный номер оружия.

Как писало РБК-Украина, Министерство внутренних дел в июле заявляло, что намерено усилить контроль за оборотом оружия. Причиной тому стали события в Луцке, Полтаве и Киеве, где вооруженные мужчины брали в заложники людей и происходили взрывы.

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Новости Украины Политика оружиеВерховная РадаДмитрий Разумков

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