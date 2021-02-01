Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховна рада цього тижня розгляне закон про обіг зброї в Україні. Спікер Ради Дмитро Разумков підкреслив, що закон є дискусійним.

Про це він сказав у ході брифінгу.

Йдеться про законопроект №4335.

"Я думаю, що на цьому тижні він буде винесений у стіни Верховної ради. Це перше читання. Буде можливість його доопрацювати з урахуванням тих пропозицій, які уже фактично лунають і від громадськості, і від народних депутатів", - зазначив спікер парламенту.

Нагадаємо, Раді рекомендують ухвалити закон про обіг зброї в Україні. Таке рішення ухвалив комітет з питань правоохоронної діяльності. У комітеті підкреслювали, що Україна - єдина в Європі країна, яка досі не має закону про обіг зброї.

Запроваджується посвідчення власника зброї. У ньому зазначаються категорії зброї, яку може набути власник посвідчення. На кожну одиницю зброї передбачений технічний паспорт. У ньому зазначаються відомості про власника та серійний номер зброї.

Як писало РБК-Україна, Міністерство внутрішніх справ в липні заявляло, що має намір посилити контроль за обігом зброї. Причиною тому стали події у Луцьку, Полтаві та Києві, де озброєні чоловіки брали в заручники людей і відбувалися вибухи.