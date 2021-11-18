Лавров выдвинул условие для встречи в нормандском формате

Глава МИД России Сергей Лавров выдвинул условие для проведения новой нормандской встречи. По его словам, для этого Украина должна выполнить все, что прописано в минских соглашениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

"Будем встречаться (в нормандском формате - ред.) исключительно, когда нам доложат о том, как все, что было записано в прежних решениях, Киевом будет выполнено", - цитирует агентство Лаврова.

Среди главных требований российский министр назвал "особый статус Донбасса", который Украина должна закрепить в Конституции. Также он отметил амнистию для боевиков и проведение выборов в ОРДЛО по правилам, согласованным Киевом с "республиками" Донецка и Луганска.

Лавров подчеркнул, что все эти требования прописаны в минских соглашениях. Министр добавил, что как только Украина их выполнит, только тогда сможет получить контроль над границей в ОРДЛО.