ru ua
Чт, 18 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Лавров выдвинул условие для встречи в нормандском формате

Новина українською →
Москва, Четверг 18 ноября 2021 17:40
Лавров выдвинул условие для встречи в нормандском формате Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МИД России Сергей Лавров выдвинул условие для проведения новой нормандской встречи. По его словам, для этого Украина должна выполнить все, что прописано в минских соглашениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Будем встречаться (в нормандском формате - ред.) исключительно, когда нам доложат о том, как все, что было записано в прежних решениях, Киевом будет выполнено", - цитирует агентство Лаврова.

Среди главных требований российский министр назвал "особый статус Донбасса", который Украина должна закрепить в Конституции. Также он отметил амнистию для боевиков и проведение выборов в ОРДЛО по правилам, согласованным Киевом с "республиками" Донецка и Луганска.

Лавров подчеркнул, что все эти требования прописаны в минских соглашениях. Министр добавил, что как только Украина их выполнит, только тогда сможет получить контроль над границей в ОРДЛО.

Напомним, ранее МИД России опубликовал свой проект итогового документа нормандской встречи министров, в котором Москва навязывает Киеву прямой диалог с "республиками" Донбасса.

Отметим, в переписке с МИД Германии и Франции российская сторона критикует их позицию насчет того, что это неприемлемые для Украины требования.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал такой шаг России "добиванием нормандского формата" и не заинтересованностью в его развитии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Нормандский формат Лавров
NEWS
Расстрел Майдана. Суд разрешил допрос по видеосвязи сбежавших беркутовцев
Расстрел Майдана. Суд разрешил допрос по видеосвязи сбежавших беркутовцев
DAILY
Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину