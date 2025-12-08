Рада ЄС затвердила оборонну програму EDIP для інтеграції українського ВПК

Рада ЄС офіційно ухвалила Програму європейської оборонної промисловості (EDIP). Вона відкриває можливості для глибшого залучення українського оборонного сектору до спільного промислового комплексу Євросоюзу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у заяві Ради ЄС.
EDIP має на меті зміцнити оборонний потенціал ЄС через розвиток конкурентної та ефективної оборонно-технологічної бази. На реалізацію програми у 2025–2027 роках передбачено 1,5 млрд євро грантової підтримки.
"EDIP є ключовим елементом оновленого зобов’язання ЄС щодо посилення оборонної готовності. Програма допоможе державам-членам краще реагувати на сучасні та майбутні загрози, підвищить конкурентоздатність оборонної індустрії і забезпечить стабільні поставки оборонної продукції по всьому Союзу", - зазначено в повідомленні.
Окремо 300 млн євро виділять на спеціальний механізм допомоги Україні. Кошти підуть на модернізацію та розвиток українського оборонпрому та його інтеграцію в ширшу європейську оборонну екосистему.
Європарламент схвалив EDIP 25 листопада. Підписання регламенту очікується 17 грудня 2025 року, а чинності документ набуде наступного дня після публікації в Офіційному віснику ЄС.
Варто нагадати, що у вересні ми писали, що Швеція стала першою країною ЄС, яка вклала в програму Ukraine Facility додаткові кошти. Мова йшла про 3 млрд гривень, які Україна може отримати, виконуючи індикатори програми.