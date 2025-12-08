Рада ЄС затвердила оборонну програму EDIP для інтеграції українського ВПК

EDIP має на меті зміцнити оборонний потенціал ЄС через розвиток конкурентної та ефективної оборонно-технологічної бази. На реалізацію програми у 2025–2027 роках передбачено 1,5 млрд євро грантової підтримки.

"EDIP є ключовим елементом оновленого зобов’язання ЄС щодо посилення оборонної готовності. Програма допоможе державам-членам краще реагувати на сучасні та майбутні загрози, підвищить конкурентоздатність оборонної індустрії і забезпечить стабільні поставки оборонної продукції по всьому Союзу", - зазначено в повідомленні.

Окремо 300 млн євро виділять на спеціальний механізм допомоги Україні. Кошти підуть на модернізацію та розвиток українського оборонпрому та його інтеграцію в ширшу європейську оборонну екосистему.

Європарламент схвалив EDIP 25 листопада. Підписання регламенту очікується 17 грудня 2025 року, а чинності документ набуде наступного дня після публікації в Офіційному віснику ЄС.