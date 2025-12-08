ua en ru
Пн, 08 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Рада ЄС затвердила оборонну програму EDIP для інтеграції українського ВПК

Україна, Понеділок 08 грудня 2025 19:53
UA EN RU
Рада ЄС затвердила оборонну програму EDIP для інтеграції українського ВПК Ілюстративне фото: Рада ЄС затвердила оборонну програму EDIP (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Рада ЄС офіційно ухвалила Програму європейської оборонної промисловості (EDIP). Вона відкриває можливості для глибшого залучення українського оборонного сектору до спільного промислового комплексу Євросоюзу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у заяві Ради ЄС.

EDIP має на меті зміцнити оборонний потенціал ЄС через розвиток конкурентної та ефективної оборонно-технологічної бази. На реалізацію програми у 2025–2027 роках передбачено 1,5 млрд євро грантової підтримки.

"EDIP є ключовим елементом оновленого зобов’язання ЄС щодо посилення оборонної готовності. Програма допоможе державам-членам краще реагувати на сучасні та майбутні загрози, підвищить конкурентоздатність оборонної індустрії і забезпечить стабільні поставки оборонної продукції по всьому Союзу", - зазначено в повідомленні.

Окремо 300 млн євро виділять на спеціальний механізм допомоги Україні. Кошти підуть на модернізацію та розвиток українського оборонпрому та його інтеграцію в ширшу європейську оборонну екосистему.

Європарламент схвалив EDIP 25 листопада. Підписання регламенту очікується 17 грудня 2025 року, а чинності документ набуде наступного дня після публікації в Офіційному віснику ЄС.

Варто нагадати, що у вересні ми писали, що Швеція стала першою країною ЄС, яка вклала в програму Ukraine Facility додаткові кошти. Мова йшла про 3 млрд гривень, які Україна може отримати, виконуючи індикатори програми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Рада Європи Вступ в ЄС
Новини
Немає згоди щодо Донбасу. Головне про мирний план, скептицизм союзників і "тиск" США
Немає згоди щодо Донбасу. Головне про мирний план, скептицизм союзників і "тиск" США
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті