Совет ЕС утвердил оборонную программу EDIP для интеграции украинского ВПК

Украина, Понедельник 08 декабря 2025 19:53
Совет ЕС утвердил оборонную программу EDIP для интеграции украинского ВПК Иллюстративное фото: Совет ЕС утвердил оборонную программу EDIP (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Совет ЕС официально принял Программу европейской оборонной промышленности (EDIP). Она открывает возможности для более глубокого вовлечения украинского оборонного сектора в общий промышленный комплекс Евросоюза.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

EDIP имеет целью укрепить оборонный потенциал ЕС через развитие конкурентной и эффективной оборонно-технологической базы. На реализацию программы в 2025-2027 годах предусмотрено 1,5 млрд евро грантовой поддержки.

"EDIP является ключевым элементом обновленного обязательства ЕС по усилению оборонной готовности. Программа поможет государствам-членам лучше реагировать на современные и будущие угрозы, повысит конкурентоспособность оборонной индустрии и обеспечит стабильные поставки оборонной продукции по всему Союзу", - указано в сообщении.

Отдельно 300 млн евро выделят на специальный механизм помощи Украине. Средства пойдут на модернизацию и развитие украинского оборонпрома и его интеграцию в более широкую европейскую оборонную экосистему.

Европарламент одобрил EDIP 25 ноября. Подписание регламента ожидается 17 декабря 2025 года, а в силу документ вступит на следующий день после публикации в Официальном вестнике ЕС.

Стоит напомнить, что в сентябре мы писали, что Швеция стала первой страной ЕС, которая вложила в программу Ukraine Facility дополнительные средства. Речь шла о 3 млрд гривен, которые Украина может получить, выполняя индикаторы программы.

Война в Украине Совет Европы Вступление в ЕС
