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Рада ЄС схвалила макрофінансову допомогу Україні на 5 млрд євро

Фото: ЄС схвалив виділення Україні 5 млрд євро (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Рада Європейського Союзу 20 вересня прийняла рішення надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі 5 млрд євро в терміновому порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ради ЄС.

Як зазначається у повідомленні, 9 вересня міністри фінансів ЄС погодили заяву на підтримку цієї додаткової допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро на неформальному засіданні Ради у Празі.

"Сьогодні цю додаткову допомогу було офіційно прийнято після того, як необхідні формальні кроки були виконані всього за 11 днів", - йдеться у заяві.

Ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку ЄС Україні у гуманітарній, митній та оборонній сферах, а також у сфері розвитку.

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