Совет ЕС одобрил макрофинансовую помощь Украине на 5 млрд евро

Кредит ЕС

Макрофинансовая помощь в размере 5 млрд евро будет предоставлена Украине в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Она представляет собой второй этап реализации запланированной макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму до 9 млрд евро, объявленной Европейской комиссией от 18 мая 2022 года и одобренной советом ЕС 23-24 июня.

Кроме того, принятое сегодня решение предоставляет бюджету ЕС средства для покрытия риска убытков по этим дополнительным кредитам, а также по кредиту в размере 1 млрд евро, одобренному 12 июля 2022 года. Последний был полностью освоен двумя траншами 1 и 2 августа 2022 года.

Сроки выделения оставшихся 3 млрд евро

За этим решением должно последовать быстрое принятие дальнейшего решения, реализующего третий этап запланированной полной макрофинансовой помощи Евросоюза на дополнительную сумму до 3 млрд евро, как только будет определена структура этой помощи, говорится в сообщении совета ЕС.

Как отметил Збынек Станюра, министр финансов Чехии, Европейский Союз поддерживает Украину. "Мы выполняем свои обещания и помогаем обеспечить, чтобы украинское государство и его ключевая инфраструктура продолжали функционировать, несмотря на агрессивную войну России. На следующих встречах министров финансов ЕС я буду добиваться скорейшего согласования предоставления оставшихся 3 млрд евро, для чего мы также должны договориться о разделении этой суммы на кредиты и гранты", - сказал он.

Как отмечается в сообщении, 9 сентября министры финансов ЕС согласовали заявление в поддержку этой дополнительной помощи Украине в размере 5 млрд в евро на неформальном заседании Совета в Праге.

"Сегодня эта дополнительная помощь была официально принята после того, как необходимые формальные шаги были выполнены всего за 11 дней", - говорится в заявлении.

Эта финансовая помощь дополняет другую поддержку ЕС Украине в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах, а также в сфере развития.