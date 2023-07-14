Рада ЄС розгляне створення Українського фонду в 50 млрд євро

"Міністри мають намір уперше обговорити пропозиції Європейської комісії щодо перегляду багаторічного бюджету ЄС, включаючи створення Українського фонду у 50 мільярдів євро, що складається з 17 мільярдів євро в грантах та 33 мільярдів євро в кредитах, та розрахований на період 2024 -2027 років. Тож ми маємо цей значний середньостроковий фінансовий пакет, та сподіваємось, що інші донори також робитимуть свої внески", - сказав Домбровскіс.

За його словами, наразі ці пропозиції передані на розгляд європейських законодавців, і Єврокомісія розраховує на швидке завершення їх обговорення. Перегляд багаторічного бюджету ЄС в цілому, і, зокрема, створення Українського фонду вже цього року, можуть дозволити Єврокомісії розпочати фінансування відповідних програм вже з початку наступного року.

Представник Єврокомісії зазначив, що для того, щоб отримати таке фінансування, Україна має представити план відновлення, який має складатися з напрямків інвестування та з упровадження реформ, включаючи перетворення, що пов’язані з інтеграцією України в ЄС.

За його словами, таке фінансування матиме подвійну мету - воно виконуватиме функцію зі стабілізації макрофінансової ситуації в Україні, а також дозволятиме фінансувати спеціальні проєкти з відбудови країни.

"Цього року Україна отримує фінансування у розмірі 1,5 мільярда євро на місяць, на цей момент ми вже виплатили Україні 9 мільярдів євро. Наступного року Український фонд виконуватиме подвійну функцію, у тому числі - із забезпечення макрофінансової стабільності та покриття розривів у фінансуванні, перед якими Україна все ще постає", - додав Домбровскіс.

Фінансова допомога Україні

У червні президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення пакета фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.

За даними Bloomberg, допомога має надаватися у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій протягом 4 років - з 2024 по 2027 роки. При цьому розмір щорічної підтримки буде меншим, ніж 18 млрд євро, які ЄС пропонує цього року.