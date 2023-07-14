Совет ЕС рассмотрит создание Украинского фонда в 50 млрд евро

"Министры намерены впервые обсудить предложения Европейской комиссии по пересмотру многолетнего бюджета ЕС, включая создание Украинского фонда в 50 миллиардов евро, состоящего из 17 миллиардов евро в грантах и 33 миллиардов евро в кредитах, и рассчитанный на период 2024-2027 годов. Поэтому мы имеем этот значительный среднесрочный финансовый пакет и надеемся, что другие доноры также будут делать свои взносы", - сказал Домбровскис.

По его словам, сейчас эти предложения переданы на рассмотрение европейских законодателей, и Еврокомиссия рассчитывает на скорейшее завершение их обсуждения. Пересмотр многолетнего бюджета ЕС в целом и, в частности, создание Украинского фонда уже в этом году, могут позволить Еврокомиссии начать финансирование соответствующих программ уже с начала следующего года.

Представитель Еврокомиссии отметил, что для того, чтобы получить такое финансирование, Украина должна представить план восстановления, который должен состоять из направлений инвестирования и реформ, включая преобразования, связанные с интеграцией Украины в ЕС.

По его словам, такое финансирование будет иметь двойную цель - оно будет выполнять функцию по стабилизации макрофинансовой ситуации в Украине, а также позволит финансировать специальные проекты по восстановлению страны.

"В этом году Украина получает финансирование в размере 1,5 миллиарда евро в месяц, на данный момент мы уже выплатили Украине 9 миллиардов евро. В следующем году Украинский фонд будет выполнять двойную функцию, в том числе - по обеспечению макрофинансовой стабильности и покрытию разрывов в финансировании, которыми Украина все еще предстает", - добавил Домбровскис.

Финансовая помощь Украине

В июне президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала выделение пакета финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для поддержки Украины.

По данным Bloomberg, помощь должна предоставляться в виде грантов, льготных кредитов и гарантий в течение 4 лет - с 2024 по 2027 годы. При этом размер ежегодной поддержки будет меньше 18 млрд евро, которые ЕС предлагает в этом году.