Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців ще на рік

"День за днем Росія тероризує український народ своєю бомбардувальною війною. Ці обставини не є безпечними. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність", - заявила державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур.

Зазначається, що механізм тимчасового захисту було запущено ще 4 березня 2022 року й повинен був діяти до 4 березня 2025 року, але його роботу було продовжено ще на один рік.

Тимчасовий захист

Тимчасовий захист передбачає колективний захист великій групі переміщених осіб, які прибувають до ЄС й наразі не мають можливості повернутись до країни проживання.

Загалом механізм зменшує навантаження на національні системи притулку, оскільки заяви не повинні розглядатися в індивідуальному порядку. Зокрема люди, які користуються механізмом, мають однакові права на всій території ЄС. Мова йде про проживання, доступ до ринку праці, медичну допомогу та інше.