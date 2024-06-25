UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців ще на рік

Фото: Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців ще на рік (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Рада Європейського союзу (ЄС) прийняла рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

"День за днем Росія тероризує український народ своєю бомбардувальною війною. Ці обставини не є безпечними. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність", - заявила державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур. 

Зазначається, що механізм тимчасового захисту було запущено ще 4 березня 2022 року й повинен був діяти до 4 березня 2025 року, але його роботу було продовжено ще на один рік

Тимчасовий захист 

Тимчасовий захист передбачає колективний захист великій групі переміщених осіб, які прибувають до ЄС й наразі не мають можливості повернутись до країни проживання. 

Загалом механізм зменшує навантаження на національні системи притулку, оскільки заяви не повинні розглядатися в індивідуальному порядку. Зокрема люди, які користуються механізмом, мають однакові права на всій території ЄС. Мова йде про проживання, доступ до ринку праці, медичну допомогу та інше.  

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Словаччині з 1 липня почнуть діяти нові умови для біженців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз