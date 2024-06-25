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Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев еще на год

Фото: Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев еще на год (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Совет Европейского союза (ЕС) принял решение о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"День за днем Россия терроризирует украинский народ своей бомбардировочной войной. Эти обстоятельства не являются безопасными. Те, кто сбежал от российской агрессии, могут и в дальнейшем рассчитывать на нашу солидарность", - заявила государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур. 

Отмечается, что механизм временной защиты был запущен еще 4 марта 2022 года и должен был действовать до 4 марта 2025 года, но его работа была продлена еще на один год

Временная защита

Временная защита предусматривает коллективную защиту большой группе перемещенных лиц, которые прибывают в ЕС и пока не имеют возможности вернуться в страну проживания. 

В целом механизм уменьшает нагрузку на национальные системы убежища, поскольку заявления не должны рассматриваться в индивидуальном порядке. В частности люди, которые пользуются механизмом, имеют одинаковые права на всей территории ЕС. Речь идет о проживании, доступе к рынку труда, медицинской помощи и прочее.  

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Словакии с 1 июля начнут действовать новые условия для беженцев.

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Евросоюз