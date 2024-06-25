Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев еще на год

"День за днем Россия терроризирует украинский народ своей бомбардировочной войной. Эти обстоятельства не являются безопасными. Те, кто сбежал от российской агрессии, могут и в дальнейшем рассчитывать на нашу солидарность", - заявила государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур.

Отмечается, что механизм временной защиты был запущен еще 4 марта 2022 года и должен был действовать до 4 марта 2025 года, но его работа была продлена еще на один год.

Временная защита

Временная защита предусматривает коллективную защиту большой группе перемещенных лиц, которые прибывают в ЕС и пока не имеют возможности вернуться в страну проживания.

В целом механизм уменьшает нагрузку на национальные системы убежища, поскольку заявления не должны рассматриваться в индивидуальном порядке. В частности люди, которые пользуются механизмом, имеют одинаковые права на всей территории ЕС. Речь идет о проживании, доступе к рынку труда, медицинской помощи и прочее.