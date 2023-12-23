Рада ЄС продовжила регламенти для надзвичайних ситуацій в енергетиці

"Рада прийняла письмовою процедурою три надзвичайні регламенти Ради щодо продовження терміну їх застосування відповідно до статті 122 Договору про функціонування Європейського Союзу, призначені для надзвичайних ситуацій", - йдеться в релізі.

Заходи направлені на посилення солідарність між державами-членами ЄС, для прискорення впровадження відновлюваних джерел енергії та захисту громадян країн блоку "від надмірно високих цін на енергоносії".

Регламент ЄС 2022/2576 про посилення солідарності шляхом кращої координації закупівель газу, надійних орієнтирів цін і обміну газом через кордони включає тимчасові надзвичайні заходи, спрямовані на зниження високих цін на енергоносії та підвищення безпеки постачання газу, йдеться у заяві.

Тепер дана постанова діятиме ще один рік, тобто до 31 грудня 2024 року.

Інший регламент (2022/2577) стосується прискорення впровадження відновлюваної енергетики, та спрямований на подолання енергетичної кризи, зменшення залежності ЄС від російського викопного палива та подальше просування кліматичних цілей ЄС шляхом прискорення процесу надання дозволів і розгортання проектів відновлюваної енергетики.

"Рада погодилася продовжити період застосування деяких змінених положень регламенту до 30 червня 2025 року. На відміну від двох інших надзвичайних регламентів, поправки тоді виходитимуть за межі простого продовження періоду застосування регламенту", - розповіли в Раді ЄС.

Третій регламент (2022/2578) стосується встановлення механізму корекції ринку для захисту громадян країн блоку та економіки від надмірно високих цін. Він встановлює систему тимчасових заходів для запобігання стрибкам надмірно високих цін на газ у ЄС, які не відображають ціни на світовому ринку.

Цей регламент застосовується з 1 лютого 2023 року строком на один рік, а положення буде продовжено ще на один рік - до 31 січня 2025-го.

Усі постанови набудуть чинності після публікації в "Офіційному журналі" ЄС.