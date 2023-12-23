Рада ЄС продовжила регламенти для надзвичайних ситуацій в енергетиці

Рада Європейського союзу затвердила пролонгацію терміну застосування трьох спеціальних регламентів, розрахованих на надзвичайні ситуації в енергетиці. Ці заходи були прийняті минулого року після початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Ради ЄС.
"Рада прийняла письмовою процедурою три надзвичайні регламенти Ради щодо продовження терміну їх застосування відповідно до статті 122 Договору про функціонування Європейського Союзу, призначені для надзвичайних ситуацій", - йдеться в релізі.
Заходи направлені на посилення солідарність між державами-членами ЄС, для прискорення впровадження відновлюваних джерел енергії та захисту громадян країн блоку "від надмірно високих цін на енергоносії".
Тепер дана постанова діятиме ще один рік, тобто до 31 грудня 2024 року.
"Рада погодилася продовжити період застосування деяких змінених положень регламенту до 30 червня 2025 року. На відміну від двох інших надзвичайних регламентів, поправки тоді виходитимуть за межі простого продовження періоду застосування регламенту", - розповіли в Раді ЄС.
Цей регламент застосовується з 1 лютого 2023 року строком на один рік, а положення буде продовжено ще на один рік - до 31 січня 2025-го.
Усі постанови набудуть чинності після публікації в "Офіційному журналі" ЄС.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз передасть Україні 500 генераторів для зміцнення енергетичної стійкості країни. Фінансова вартість цих електрогенераторів становить 16,5 млн євро.
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