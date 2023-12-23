Совет ЕС продлил регламенты для чрезвычайных ситуаций в энергетике

"Совет принял письменной процедурой три чрезвычайных регламента Совета по продлению срока их применения в соответствии со статьей 122 Договора о функционировании Европейского Союза, предназначенных для чрезвычайных ситуаций", - говорится в релизе.

Меры направлены на усиление солидарности между государствами-членами ЕС для ускорения внедрения возобновляемых источников энергии и защиты граждан стран блока "от чрезмерно высоких цен на энергоносители".

Регламент ЕС 2022/2576 об усилении солидарности путем лучшей координации закупок газа, надежных ориентиров цен и обмена газом через границы включает временные чрезвычайные меры, направленные на снижение высоких цен на энергоносители и повышение безопасности поставок газа, говорится в заявлении.

Теперь это постановление будет действовать еще один год, то есть до 31 декабря 2024 года.

Другой регламент (2022/2577) касается ускорения внедрения возобновляемой энергетики и направленный на преодоление энергетического кризиса, уменьшение зависимости ЕС от российского ископаемого топлива и дальнейшее продвижение климатических целей ЕС путем ускорения процесса предоставления разрешений и развертывания проектов возобновляемой энергетики.

"Совет согласился продлить период применения некоторых измененных положений регламента до 30 июня 2025 года. В отличие от двух других чрезвычайных регламентов, поправки будут тогда выходить за пределы простого продления периода применения регламента", - рассказали в Совете ЕС.

Третий регламент (2022/2578) касается установления механизма коррекции рынка защиты граждан стран блока и экономики от чрезмерно высоких цен. Он устанавливает систему временных мер по предотвращению скачков чрезмерно высоких цен на газ в ЕС, не отражающих цены на мировом рынке.

Этот регламент применяется с 1 февраля 2023 года сроком один год, а положение будет продлено еще на один год - до 31 января 2025-го.

Все постановления вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.