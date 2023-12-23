Совет ЕС продлил регламенты для чрезвычайных ситуаций в энергетике

Совет Европейского союза утвердил пролонгацию срока применения трех специальных регламентов, рассчитанных на чрезвычайные ситуации в энергетике. Эти меры были приняты в прошлом году после начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
"Совет принял письменной процедурой три чрезвычайных регламента Совета по продлению срока их применения в соответствии со статьей 122 Договора о функционировании Европейского Союза, предназначенных для чрезвычайных ситуаций", - говорится в релизе.
Меры направлены на усиление солидарности между государствами-членами ЕС для ускорения внедрения возобновляемых источников энергии и защиты граждан стран блока "от чрезмерно высоких цен на энергоносители".
Теперь это постановление будет действовать еще один год, то есть до 31 декабря 2024 года.
"Совет согласился продлить период применения некоторых измененных положений регламента до 30 июня 2025 года. В отличие от двух других чрезвычайных регламентов, поправки будут тогда выходить за пределы простого продления периода применения регламента", - рассказали в Совете ЕС.
Этот регламент применяется с 1 февраля 2023 года сроком один год, а положение будет продлено еще на один год - до 31 января 2025-го.
Все постановления вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.
Ранее сообщалось, что Евросоюз передаст Украине 500 генераторов для укрепления энергетической устойчивости страны. Финансовая стоимость этих электрогенераторов составляет 16,5 млн евро.
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